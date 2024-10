„Herr Jauch wäre wohl nicht einverstanden“

Die TV-Sendung „Wer wird Millionär“ wird seit nunmehr 25 Jahren in deutsche Wohnzimmer ausgestrahlt. Immer mit dabei: Moderator Günther Jauch. Am gestrigen Donnerstag lief die Jubiläumssendung. Prominente wie Model Heidi Klum, Ex-Fußballer Toni Kroos, Moderatorin Barbara Schöneberger und Politiker Christian Lindner (FDP) gratulierten per Videobotschaft.