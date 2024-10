Impfungen, favorisierte Apotheken und Skonti – Abgeordnete haken nach

Am Mittwochabend fand im Gesundheitsausschuss des Bundestags die öffentliche Anhörung zum Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit statt. Nachdem sich die Ampelfraktionen auf neun Änderungsanträge verständigt hatten, die teilweise auch Apotheken adressieren, war auch die ABDA geladen.

Hauptgeschäftsführer Sebastian Schmitz hatte auf Nachfrage von Kristine Lütke (FDP) Gelegenheit, sich zur geplanten Impfausweitung und ihrem möglichen Effekt auf die Impfquoten zu äußern. Er betonte, dass die ABDA diese Regelungen begrüße. Die Apotheken hätten bereits Erfahrungen mit Grippeschutz- und Coronaimpfungen gesammelt – diese würden in der Bevölkerung sehr gut angenommen. Bei den Impfungen mit Totimpfstoffen werde es sicher ebenso sein. Erfahrungsberichte zeigten zudem, dass die Impfungen in Apotheken die ärztlichen Impfungen nicht ersetzen, sondern in weiten Teilen ergänzen. Insgesamt werde sich die Quote daher erhöhen.

Lütke war es auch, die eine Frage zu den „favorisierten Apotheken“ stellte – allerdings nicht an die ABDA, sondern an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Hauptgeschäftsführer Norbert Grote begrüßte die geplante Regelung ausdrücklich. Sie habe eine große Bedeutung für Pflegebedürftige ohne professionelle Unterstützung zu Hause – „das ist die größte Gruppe“, wie er betonte.