Apps für die Apotheke: Individuell oder von der Stange?

Werfen wir einen kurzen Blick zurück: Den meisten Apotheken hätten die ursprünglich vorgesehenen Ein­lösewege fürs E-Rezept vermutlich ausgereicht: Gematik-App, Token-Ausdruck und, seit etwas mehr als einem Jahr, die Versichertenkarte (eGK) zum Stecken in der Apotheke vor Ort. Spätestens seit dem 17. April 2024 gibt es mit CardLink jedoch einen weiteren Einlöseweg, der lange Zeit ausschließlich niederländischen Versandapotheken vorbehalten war, während gleichzeitig durch das Inkrafttreten des Digitalgesetzes (DigiG) am 26. März 2024 die Übermittlung des Tokens durch Drittanbieter-Apps massiv eingeschränkt wurde. Im August war dann mit gesund.de das erste deutsche Apothekenportal in der Lage, E-Rezepte über CardLink zu übermitteln, mittlerweile sind über die als „Branchen­lösung“ bezeichnete Infrastruktur der Gedisa auch viele andere Anbieter dazu in der Lage.

Bei CardLink werden die Versichertenstammdaten über NFC (engl. „near field communication,“ auf Deutsch „Nahfeldkommunikation“) über eine auf dem Smartphone der Patienten installierte App ausgelesen und an eine zuvor ausgewählte Apotheke übertragen. Dort wird das E-Rezept vom Gematik-Server abgerufen und den Patienten in der App angezeigt. Anders als der Token, der ein vom menschlichen Auge nicht zu entziffernder 2D-Barcode ist, haben die Patienten bei CardLink Zugriff auf alle Rezeptin­formationen. Was komfortabel und bequem klingt, hat in der Praxis allerdings häufig noch seine Macken: Je nach Mobiltelefon muss die Versichertenkarte an eine andere Stelle gehalten werden, oft funktioniert das Auslesen erst beim zweiten oder dritten Versuch. Das ist dann keine User-Experience, die Lust auf mehr macht.