Wechsel bei ABYou

Nun ist es für zwei der Mitbegründer*innen Zeit, ABYou hinter sich zu lassen: Marc Kriesten hat die Altersgrenze von 45 Jahren überschritten. Ina Lucas ist seit Beginn des Jahres Präsidentin der Apothekerkammer Berlin und zieht sich deswegen aus der Nachwuchsorganisation zurück. Sie übergibt ihre Aufgaben an Trang Luu-Frieling, Inhaberin der Cäcilien-Apotheke am Amtsgerichtsplatz in Berlin. Gegenüber der DAZ sagt Lucas: „Ich freue mich sehr, dass der tiefere Sinn von ABYou, nämlich junge Kolleg*innen vom Engagement in der Berufspolitik zu überzeugen, mit unserer neuen Kollegin Trang Luu-Frieling im Spitzenteam, Früchte trägt. Durch meine Wahl zur Kammerpräsidentin für Berlin ist meine Reise an der Stelle bei ABYou zwar beendet, aber wir können zeigen, dass es direkt weitergehen kann und wir Nachwuchs für den Nachwuchs haben – und das ist großartig!"

Auch Marc Kriesten bleibt der Standespolitik erhalten: Er wurde im Sommer in die Delegiertenversammlung der Apothekerkammer Nordrhein und dort auf Anhieb in den Vorstand gewählt.