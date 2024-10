80 Wirkstoffe müssen ausreichen

„Mit 80 Medikamenten in der Nothilfe die Basisgesundheitsversorgung aufrechterhalten“ lautet der Titel der Schulung der Apotheker ohne Grenzen (AoG). Dr. Carina Vetye begrüßt rund 60 Teilnehmer zu der Online-Veranstaltung, in der sie den Aufbau des Interagency Emergency Health Kit erklärt. Zuerst beschreibt sie ihren Zuhörern jedoch die Situation, auf die sie sich vorbereiten, mit einem Bild: „Wenn wir in einer Feldküche 10.000 Menschen mit Essen versorgen müssen, servieren wir dann jedem sein Lieblingsessen? Nein, damit könnten wir keine 500 Menschen versorgen. In so einer Situation gibt es Erbsensuppe mit Brot, und das Ziel ist, dass jeder einen Teller bekommt.“ Als Beispiel, mit dem sie dieses Bild auf die Arz­neimittelversorgung überträgt, wählt Vetye die Schmerzmittel: Über 160 analgetische Wirkstoffe stehen uns in Deutschland zur Verfügung. Jeder Patient bekommt das Analgetikum, das für seinen Schmerz, sein Alter, seinen Gesundheitszustand am besten geeignet ist. Der IEHK enthält gerade einmal vier Analgetika, jeweils in nur einer Darreichungsform und einer Stärke.

Da müssen Ärzte und Apotheker von gewohnten Therapien abweichen, sich mit fremden Therapieschemata auseinandersetzen, und viel improvisieren. Genau das sollen die teilnehmenden Pharmazeuten in der AoG-Schulung lernen. Eine Fähigkeit, die auch bei uns in Ausnahmesituationen von Nutzen sein kann. So erzählt Vetye, dass sie 2015 in der Versorgung großer Flüchtlingsunterkünfte mit dem IEHK-Approach gearbeitet hat, um die Angekommenen zu versorgen.