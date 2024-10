Lunapharm-Mitangeklagter handelt offenbar weiter illegal mit Arzneimitteln

Der Prozess gegen die Verantwortlichen im sogenannten Lunapharm-Skandal ging in der vergangenen Woche vor dem Landgericht Potsdam in eine nächste Runde. Verantworten musste sich an drei Prozesstagen die Geschäftsführerin von Lunapharm, Susanne Krautz-Zeitel, die von Mai 2017 bis Juli 2018 Arzneimittel an Apotheken vertrieben haben soll, welche laut Anklage auf illegalen Wegen nach Deutschland importiert wurden. Das Unternehmen aus Mahlow in Brandenburg soll zusammen mit einem mitangeklagten griechischen Apotheker falsch deklarierte Arzneimittel in Deutschland in Umlauf gebracht haben.