Mehrheit der Deutschen und Polizeigewerkschaft sehen legalen Konsum kritisch

Das sieht auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) so. Er vermutet gegenüber dem „Merkur“ einen Zusammenhang zwischen der Cannabis-Legalisierung im April und einer neuen Qualität der Gewalt zwischen rivalisierenden Gruppen der organisierten Kriminalität. In NRW erschüttern seit einigen Monaten Sprengstoffanschläge, Schusswechsel und Entführungen die Öffentlichkeit.

Dahinter steckt nach aktuellem Kenntnisstand eine Auseinandersetzung zwischen der sogenannten „Mocro-Mafia“ und einem arabischen Clan. Bei ersterer handelt es sich um eine ursprünglich in den Niederlanden aktive kriminelle Organisation, die im großen Stil in den internationalen Drogenhandel verwickelt ist und durch ihre enorme Gewaltbereitschaft bekannt wurde. Sie nutzt etwa Sprengstoffanschläge, ebenso wie die gezielte Tötung von Gegnern. Der bekannteste Fall ist die Ermordung des Journalisten Peter de Vries, der als Berater eines Kronzeugen im Prozess gegen den Anführer der Mocro-Mafia in den Niederlanden tätig war.