„Mehr Apotheke wagen“ trotz Personalmangels?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in seiner Online-Rede beim Deutschen Apothekertag deutlich gesagt, dass es mit ihm keine neue Honorarregelung ohne eine Strukturreform geben wird. Eine Strukturreform müsse sein.

Diese Verknüpfung wäre allerdings nur schlüssig, wenn die Apotheken reformbedürftig wären. Unmittelbar nach Lauterbachs Auftritt hat die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) seinen Irrtum klar benannt und erklärt: Die Apotheken funktionieren. Das tun sie sogar in sehr schwierigen Situationen. Das haben sie besonders in der Pandemie bewiesen, und das zeigen sie weiter bei den Lieferengpässen.

Das System hat sich also bewährt und sollte nicht reformiert, sondern gestärkt werden. Wenn Lauterbach von einer falschen Prämisse ausgeht, darf es nicht wundern, wenn er zu falschen Schlüssen kommt.

Mehr Geld für mehr Personal

Doch es gibt noch mehr Widersprüche. Lauterbach prognostiziert, es werde künftig zu wenig Apotheker geben. Das ist eine weitere Voraussetzung für seine Idee der „Apotheken ohne Apotheker“. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening fordert dagegen „Mehr Apotheke wagen“ und die Hauptversammlung hat eine Resolution mit diesem Ziel verabschiedet. Größer kann der Dissens zum Minister nicht sein.

Doch was ist dran an der Idee, die Zahl der Apothekerinnen und Apotheker werde künftig nicht ausreichen? Die Logik dabei ist zu einem Teil perfide. Wenn in Apotheken keine angemessenen Gehälter mehr gezahlt werden können, weil die Apothekenhonorierung praktisch eingefroren ist, wird es selbstverständlich nicht mehr genug Personal geben. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und ein Argument für mehr Honorar, aber nicht dagegen. Das spricht für eine Honorarerhöhung anstelle einer Strukturreform.

Weniger Bürokratie für mehr Apotheke

Leider ist das nicht alles. Denn der demographische Wandel setzt dem Nachwuchs Grenzen. Lauterbachs Annahme des Personalmangels ist nur dann falsch und Overwienings Idee hat nur dann eine gute Aussicht auf Erfolg, wenn es irgendwo erhebliches Potenzial für zusätzliche Apothekerarbeitszeit gibt. Migration allein reicht dafür wahrscheinlich nicht aus und würde wohl auch zu lange dauern.

Doch es gibt eine andere viel größere Quelle für zusätzliche pharmazeutische Arbeitszeit: die enorme Menge an Zeit, die mit Bürokratie, insbesondere aufgrund der sozialrechtlichen Regularien vergeudet wird. Hier ist ein großes Potenzial zu erschließen.