Apotheken-Software neu gedacht

„Mauve kann Kasse“ kann man aktuell in großen Buchstaben am Expopharm-Messestand der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG lesen. Mitgebracht hat das Unternehmen seine neue Kassenlösung, die den Apotheken-Onlinehandel und den stationären Handel in der Apotheke zu einem nahtlosen System verschmelzen soll.