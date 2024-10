Acetocaustin is back!

Die Marke Acetocaustin hat in der Vergangenheit einige Wechsel erfahren. Zuletzt gehörte sie Hormosan, wurde von dem Unternehmen jedoch nicht mehr beworben und 2023 an das niederländiche Unternehmen TheOTCLab verkauft. Hier hat die Traditionsmarke nun einen Relaunch erfahren und soll damit künftig wieder stärker in das Bewusstsein von Apothekenteams und -kunden rücken.