Zum Umgang mit depressiven Patienten in der Apotheke

Eine Besonderheit stellt die saisonal abhängige Depression dar, die meist in der dunklen Jahreszeit auftritt und deshalb im Volksmund auch unter dem Namen Winterdepression berüchtigt ist. Die Betroffenen fühlen sich müde, abgeschlagen, lustlos und haben Heißhunger nach süßen, kalorienreichen Speisen. Eine Metaanalyse aus 23 randomisiert-kontrollierten Studien bescheinigt der Lichttherapie eine gute Wirksamkeit bei dieser Form der depressiven Verstimmung. Licht steuert das Zusammenspiel der körpereigenen Hormone Melatonin und Serotonin, was erklärt, warum Tageslicht die Stimmung heben kann. In den Wintermonaten, wo Sonnenlicht rar ist, empfiehlt die S3-Leitlinie eine Lichtquelle, die weißes, fluoreszierendes Licht abgibt, bei dem der UV-Anteil herausgefiltert wird, und das Lichtintensitäten größer als 2500 Lux erzeugt (am besten 10.000 Lux). Über zwei bis vier Wochen sollten täglich 30 bis 40 Minuten im Abstand von höchstens 50 bis 80 Zentimeter vor der Lampe verbracht werden, am besten so früh wie möglich nach dem Aufstehen. Die Patienten sollten immer wieder für einige Sekunden ins Licht schauen. Es existieren keine Kontraindikationen für die Lichttherapie oder Hinweise darauf, dass sie schädlich für die Augen wäre. Patienten mit Risikofaktoren sollten jedoch die Therapie vorab mit einem Augenarzt abklären. Unter Geräten mit Pharmazentralnummer findet man in der Apothekensoftware beispielsweise Beurer Tageslichtlampen.