Die Patientin, obwohl schon seit 20 Jahren Diabetikerin, hatte am frühen Morgen versehentlich die ähnlich aussehenden Pens verwechselt und sich mit 16 Einheiten eine enorme Überdosis des ultraschnellen Insulins lispro gespritzt. Was also sollte man nun raten, wenn eine Patientin oder ein Patient in der Apotheke anruft und diesen Fall schildert?