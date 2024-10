Landtag in NRW debattiert über Sicherstellung der Arzneimittelversorgung

In einer aktuellen Stunde hat der Landtag in Nordrhein-Westfalen über die anhaltenden Arzneimittel-Lieferengpässe diskutiert. Die aktuelle Stunde kam auf Antrag der AfD-Fraktion vom 7. Oktober zustande. Darin wird auf die Äußerungen des Vorsitzenden der Apothekerkammer Nordrhein, Thomas Preis, verwiesen. Preis hatte gegenüber der „Rheinischen Post“ am 5. Oktober darüber berichtet, dass in den Kliniken von NRW bereits seit Monaten nur 50 bis 80 Prozent der Bedarfe an Kochsalzlösung abgedeckt werden konnten.