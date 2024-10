Kaum jünger und nur ein kleines bisschen weiblicher

Ina Lucas ist mit ihren 41 Jahren die mit Abstand jüngste Führungskraft im Kammerlager. Der nächste ist Schleswig-Holsteins Dr. Kai Christiansen mit 54 Jahren. Der älteste Kammerpräsident ist der Bremer Klaus Scholz mit 70 Jahren.

Der Senior unter den Verbandschefs ist Dr. Jörn Graue. Er ist mit seinen 91 Jahren mehr als doppelt so alt wie die jüngste Verbandschefin – Susanne Koch mit 40 Jahren. Graue ist auch die Führungskraft, die am längsten im Amt ist. Er steht dem Hamburger Apothekerverein seit 1985 vor und befindet sich in seiner 10. Amtszeit. Abgeschlagen auf Platz zwei liegt Thomas Preis, der seit 1999 Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein ist und seine sechste Amtszeit absolviert. Am unteren Ende des Dienstzeitrankings steht die frisch gewählte Andrea König aus Brandenburg.

Dienstältester Kammerpräsident ist Manfred Saar, der seit dem Jahr 2000 an der Spitze der Apothekerkammer des Saarlandes steht. Die Frischlinge sind Ina Lucas in Berlin und Holger Gnekow in Hamburg, die erst seit diesem Jahr im Amt sind.