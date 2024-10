Chemie-Nobelpreis für rechnergestütztes Proteindesign

Mit Künstlicher Intelligenz die Struktur von Proteinen vorhersagen und solche komplexen Moleküle zusammenbauen: Die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger haben das Feld der Proteinforschung revolutioniert. Die Auszeichnung geht zu einer Hälfte an David Baker (USA), zum anderen Teil an Demis Hassabis und John Jumper, die in Großbritannien bei der Google-Tochter DeepMind arbeiten.