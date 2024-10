Apothekenreform, Freiberuflichkeit und Strategiepapier 2024 – das war der Vormittag beim DAT

Manch einem Antrag verliehen die Delegierten einen letzten Feinschliff, bevor sie ihn verabschiedeten. Die Apothekerkammer Nordrhein wollte den Gesetzgeber auffordern, bei gesetzgeberischen Schritten zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung im Notdienst „die rechtliche Verantwortung der Apotheken bzw. der Apothekerkammern in allen Bereichen zu wahren und ggf. die rechtlichen Möglichkeiten der verfassten Apothekerschaft zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in integrierten Notfallzentren (INZ) zu erweitern“. Sebastian Michael aus Sachsen gab zu bedenken, dass der letzte Teilsatz als implizite Anerkennung der im Gesetzgebungsprozess befindlichen Notfallreform verstanden werden könne. Mit diesem Gesetz will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Notfallversorgung neu aufstellen – auch im Arzneimittelbereich. Diese Änderungen hätten weitreichende Folgen für den apothekerlichen Notdienst. Letztlich entschied sich Nordrheins Kammerpräsident Armin Hoffmann dafür, die Aussage „… und ggf. die rechtlichen Möglichkeiten der verfassten Apothekerschaft zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in integrierten Notfallzentren (INZ) zu erweitern“ zu streichen. In dieser Form stimmten die Delegierten dem Antrag zu.

„Zusätzliche Säule der Erstversorgung“

Ein Antrag aus Berlin zielte darauf ab, die Apotheken „als zusätzliche Säule der Erstversorgung bzw. Ersteinschätzung von leichteren akuten Erkrankungen fest im Gesundheitswesen zu etablieren“. Dem konnte die Hauptversammlung etwas abgewinnen. Ergänzt um eine Formulierung, die diese Aufgabe mit einem Honorar verknüpft, winkten die Delegierten den Antrag durch. Zustimmung fand auch ein Berliner Antrag, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, alle freien Berufe zu schützen und zu fördern.

Apotheken als Symptom-Checker

In den Ausschuss verwiesen wurde ein Antrag der Kammern aus Hessen, Nordrhein und Berlin, in dem die Antragsteller sich dafür aussprachen, dass Apotheken als Anlaufstelle bei Symptom-Checkern für Erkrankungen genannt werden. „Immer mehr Anbieter stellen online sogenannte Symptom-Checker zur Verfügung, die Patient*innen eine erste Orientierung bei der Einschätzung ihrer Beschwerden geben sollen“, heißt es in der Begründung zum Antrag. „Das Ergebnis dieser Checker beschränkt sich jedoch meist auf die Empfehlung, entweder sofort, bei Gelegenheit oder gar nicht einen*eine Arzt*Ärztin aufzusuchen.“ Die wohnortnahe Apotheke als niedrigschwellige Anlaufstelle für eine kompetente Erstberatung bleibe dabei unerwähnt.

Nicht alle Anwesenden in München konnten sich mit dieser Initiative anfreunden. Verbandschef Thomas Preis aus Nordrhein etwa fragte, weshalb man sich einer solchen Instanz unterordnen sollte. Auch der Präsident der Apothekerkammer des Saarlands, Manfred Saar, äußerte sich skeptisch. Andere Delegierte unterstützten den Vorstoß – Sven Lobeda aus Sachsen betonte, dass inzwischen auch Krankenkassen solche Symptom-Checker anböten. Er warb für die Annahme des Antrags, um das Signal zu senden: „Wenn ihr so etwas programmiert, denkt bitte auch an die Apotheken!“ Daraufhin kamen im Saal Zweifel auf, ob der Adressat im Antrag klar genug benannt sei. Die Delegierten einigten sich darauf, dass noch Konkretisierungen nötig seien, und verwiesen den Antrag in den Ausschuss.

Strategiepapier 2040

Beschlossen wurde überdies ein Antrag aus Hessen, mit dem sich der Berufsstand selbst die Aufgabe auferlegt, basierend auf dem Perspektivpapier 2030 ein Strategiepapier 2040 zu entwickeln. „Wir müssen uns vorbereiten auf Fragen, die uns die Politik und die Bevölkerung stellen werden“, sagte der hessische Delegierte Quintus Russe. Es gelte, diesen langwierigen Prozess jetzt anzustoßen, um sich für die Zukunft zu rüsten. Manfred Saar erinnerte daran, dass der Berufsstand derzeit mit einer schwierigen politischen Situation konfrontiert ist. Zunächst sollte er sich darauf konzentrieren, im Jahr 2024 „die Kuh vom Eis zu kriegen“. Ein Prozess, wie vom Antragsteller vorgeschlagen, koste viel Zeit und Geld – es sei der falsche Zeitpunkt, sich jetzt darauf zu stürzen. Kammerchef Göran Donner aus Sachsen stellte sich hinter den Antrag: „Wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen“, sagte er. Denn: „Wir laufen in das gleiche Dilemma hinein, in dem wir jetzt stecken, wenn wir nichts unternehmen.“ Das sah die Hauptversammlung offenbar ähnlich und stimmte dem Antrag zu.

Apothekenreform: Totalverzicht oder nicht?

Vergleichsweise intensiv beschäftigten sich die Delegierten mit einem Antrag aus Nordrhein, mit dem der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber aufgefordert werden sollte, auf ein strukturveränderndes Apotheken-Reformgesetz zu verzichten. Robin Brünn aus Hessen wollte da nicht mitgehen: Der Berufsstand brauche eine strukturverändernde Apothekenreform, unterstrich er. Und Sven Lobeda aus Sachsen bemängelte, die Apothekerschaft habe sich zu sehr an der Apotheke ohne Apotheker festgebissen. Er sprach sich dafür aus, in die Diskussion zu gehen und eigene Vorschläge zu entwickeln, wie die Zukunft der Präsenzapotheken aussehen könnte.

Die Debatte gipfelte in einen gemeinsamen Änderungsantrag aus Nordrhein und Hessen, in dem klargestellt wurde, dass lediglich auf das Apotheken-Reformgesetz in seiner aktuellen Form zu verzichten sei. Zudem legten Kammer und Verband aus Sachsen einen Adhoc-Antrag vor, in dem nach einigen Anpassungen das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert wird, unverzüglich mit der ABDA „in einen konstruktiven und strukturierten Abstimmungsprozess zur Sicherung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung durch inhabergeführte Apotheken einzutreten“. Eine Blockadehaltung des Ministeriums gegenüber der verfassten Apothekerschaft sei weder angebracht noch zielführend. Beiden Anträgen stimmte die Hauptversammlung letztlich zu.