„Apotheken ohne Apotheker“ widersprechen dem juristischen Konzept der Kohärenz

Fehlende Kohärenz würde System erodieren lassen

Schmitz stützte sich dabei auf das insbesondere vom Europäischen Gerichtshof entwickelte Konzept der Kohärenz. Demnach müssen staatliche Eingriffe einem widerspruchsfreien Konzept folgen und dürfen nicht willkürlich mal in die eine und mal in die andere Richtung ausschlagen. Das geschehe aber, wenn Apothekerinnen und Apotheker im gleichen Kontext mal für unverzichtbar erklärt werden und das andere Mal ihre Präsenz verzichtbar sein soll, erklärte Schmitz. Man könne nicht den Betrieb von Apotheken an die qualifizierte Leitung und die Abgabe von Arzneimitteln an die Apotheke binden, wenn man zeitweise auf die Anwesenheit von Apothekerinnen und Apothekern verzichte. Schmitz mahnte, solche Widersprüche seien nicht erklärbar und würden schrittweise zur Erosion der Stützpfeiler führen, die für die Ausübung eines freien Berufes notwendig seien. Dabei sollte sich die Apotheker nicht durch praktische Argumente verführen lassen. Das Prinzip „es wird schon gutgehen“ stehe einem kohärenten Regelungssystem im Wege. Darauf werde die ABDA insbesondere in Gesprächen mit Parlamentariern weiter hinweisen, kündigte Schmitz an.