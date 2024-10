„Mehr Apotheke wagen!“

BMG sät Misstrauen

Ein Narrativ des Bundesgesundheitsministeriums: Die ABDA sei nicht zukunftsorientiert und nicht kompromissbereit. Overwiening widerspricht: Trotz Nachfragen der ABDA reagiere das Ministerium nicht. Auch an den Vorschlägen der Apothekerschaft bestehe kein Interesse. Warum sollte die Apothekerschaft, die ABDA keine Vorschläge für die Apotheken-Zukunft entwickeln, fragte sie und erinnerte daran, dass die ABDA einen 10-Punkte-Plan vorgetragen hat mit dem wesentlichen Element einer Honoraranpassung. Die Antwort aus dem Ministerium war die Strukturdiskussion, ohne die Idee einer besseren Honorierung der Apotheken anzupacken. „Unsere Forderungen wurden ignoriert, so Overwiening. Das Ministerium versuche nicht, einen ernsthaften Dialog mit der ABDA zu führen. Stattdessen werde einem niederländischen Versandkonzern ein exklusiver Marktzugang über das CardLink-Verfahren ermöglicht.

Darüber hinaus versucht das BMG Misstrauen zu säen. Die ABDA soll als Verband diffamiert werden, argwöhnt Overwiening. Sie ruft dazu auf, sich von dieser Strategie des Auseinanderdividierens nicht einfangen zu lassen. Sie hoffe, dass die Apothekerschaft der ABDA ihr Vertrauen schenkt. „Zwischen uns Apothekerinnen und Apotheker, liebe Kolleginnen und Kollegen, passt kein Blatt!“

Wille zur Veränderung ist vorhanden

Die Präsidentin fasste zusammen: Das Grundprinzip „Der Apotheker, die Apothekerin in der Apotheke“ ist der Garant für die sichere Arzneimitteversorgung.“ Daher müsse der Staat auch seiner Pflicht nachkommen und das staatlich regulierte Vergütungssystem der Apotheken so justieren, dass die Betriebe wirtschaftlich rentabel sind und Luft zum Atmen haben.“ Aber das BMG will die Apothekervergütung insgesamt nicht verbessern.

Overwiening dazu: „Es wäre schon ein Erfolg, wenn wir nicht jedes Jahr 500 bis 600 Apotheken verlieren. Und dazu braucht es mehr Geld.“ Und die Vergütung müsse angepasst werden an die Kosten und wirtschaftliche Entwicklungen.

Auch das Argument, es sei kein Geld im System, lässt Overwiening nicht gelten: Die GKV gibt für die eigene Verwaltung mehr als 4,5 % der Gesamtkosten aus, für die Apotheken aber nur 1,9%.

Allerdings, so machte Overwiening es deutlich, könne es nicht sein, nur mehr Geld und den Erhalt der Struktur einzufordern – die Apothekerschaft sei durchaus veränderungswillig ist: Man wolle durchaus mehr Expertise einbringen, um das System zu stabilisieren und zu entlasten. Die ABDA sei außerdem dabei, zukunftsweisende Versorgungsideen zu entwerfen und verwies auf das Update des Perspektivpapiers 2030. Außerdem habe eine Arbeitsgruppe getagt, die sich intensiv mit der Konkretisierung der „Apotheke der Zukunft“ befasst habe – die Ergebnisse sollen bald präsentiert werden. Nur vorab, was hier angedacht wird: Apothekerliche Kompetenzen sollen stärker in die Versorgung eingebracht werden, man hoffe auf mehr Entscheidungskompetenzen und weniger Bürokratie. Außerdem wolle man mehr Versorgungsleistungen einbringen, bei denen die Arzneimitteltherapiesicherheit durch mehr Adhärenz im Vordergrund steht. Und die Apotheken sollen bei der digitalen Transformation des Gesundheitswesen eine entscheidende Rolle spielen, auch um die Bevölkerung bei den Umstellungen nicht zu verlieren. So müssen z. B. die Apotheken bei der elektronischen Patientenakte mit eingebunden werden. Overwiening zeigte sich zuversichtlich: „Inmitten von Schwierigkeiten liegen auch die Chancen“ – zitierte sie Albert Einstein.