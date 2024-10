Lauterbach: Keine Honorar- ohne Strukurreform

Doch dann kam Lauterbach auf die verzögerte Apothekenreform zu sprechen. Es komme im Gesundheitsbereich nicht oft vor, aber hier gebe es „tatsächlich noch etwas Beratungsbedarf“. Und dieser gehe teilweise auch auf die Proteste der Apothekerschaft zurück – ein Eingeständnis, das bei den Zuhörer*innen gut ankam.

Ein eingefrorenes System

Der Minister legte nochmals in Kürze seine kurzfristigen und langfristigen Pläne dar. Zunächst solle es beim Honorar eine Übergangsregelung geben: die Anhebung des Fixums im Gegenzug zur Senkung des prozentualen Zuschlags, die bessere Notdienstvergütung und die Zulassung von Großhandelsskonti. Ab 2027 soll das Honorar dann zwischen Apothekerschaft und Krankenkassen direkt verhandelt werden – nachdem sie sich 2026 bereits hierauf vorbereiten konnten. „Das wäre eigentlich die Reform, die Sie sich immer gewünscht haben“, so der Minister. Man wäre dann weg von seit Jahren unveränderten Abgabepauschalen, es könnten beispielsweise die Inflation und Tariferhöhungen berücksichtigt werden. Derartige Umstellungen – zuletzt bei den Heilmittelerbringern – hätten den Leistungserbringern am Ende immer viel Geld gebracht, erklärte Lauterbach. Der Apothekenbereich sei quasi der letzte, der sich angesichts der starren Pauschale „selbst eingefroren“ habe. Er habe sich selbst gewundert, dass die Apotheken immer an diesem System hätten festhalten wollen.

Was die langfristigen Maßnahmen betrifft, setzt Lauterbach weiterhin auf Digitalisierung. Diese werde auch „in den Apotheken ankommen“, erklärte er – die Delegierten ließen ihn allerdings gleich spüren, dass sie schon längst dort zu finden ist. Doch der Minister hat dabei sein Bild der „Telepharmazie“ vor Augen. So wie in der Reform des Rettungsdienstes und auch sonst bei Ärzten telemedizinische Leistungen eine größere Rolle spielen, werde es auch bei Apotheken sein. Das ganze System werde flexibler. „Es ist ein vergebener Kampf, wenn man versucht, Digitalisierung aus der Apotheke fernzuhalten“, so Lauterbach.

„Wir sind nicht interessiert, den Versandhandel auszubauen“

Lauterbach hatte auch einige wohlwollende Worte für die Apotheker:innen übrig: Er achte sie sehr, erklärte er. Sie seien hochqualifiziert, zudem zentrale Erbringer „medizinischer Leistungen“ – und so sei es auch angemessen, dass sie hier in weißen Kitteln sitzen. Immer habe er sich für Impfungen in Apotheken eingesetzt – nun sollen sie ausgeweitet werden. Auch im Gesundes-Herz-Gesetz werde Apotheker:innen wichtige Beratungsrolle zugewiesen, was von den Hausärzten kritisiert werde, er aber für richtig halte. Ausdrücklich sprach der Minister an, dass er sich vom Apotheken-Ident-Verfahren viel erhoffe – um auch ältere Patienten bei der Einführung der elektronischen Patientenakte zu unterstützen. All dies, so betonte Lauterbach, seien Dinge, die Versandhandel nicht könne. Und er unterstrich: „Wir sind nicht interessiert, den Versandhandel auszubauen“.

Nun gebe es allerdings noch diesen „kleinen Dissens“ zur apothekerlichen Beratung per Telepharmazie. Lauterbach ist und bleibt überzeugt, dass dieser Punkt seiner Reform nötig ist, um Apothekenstandorte zu erhalten oder neue aufzubauen. Er würde sich sehr freuen, wenn die Unstimmigkeiten hier noch ausgeräumt werden könnten – er sei auch zuversichtlich, dass dies gelinge. Wenn nicht: Ihm werde auch ohne die Apothekenreform die Arbeit nicht ausgehen. Abschließend richtete Lauterbach noch Grüße seines Kabinettskollegen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), aus.