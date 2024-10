Lauterbach hält an seiner Apothekenreform fest

Wer auf eine große Ankündigung oder neue Impulse von Karl Lauterbach (SPD) gewartet hat, wurde enttäuscht: Der online zugeschaltete Bundesgesundheitsminister erklärte in seinem Grußwort auf dem Deutschen Apothekertag in München der Apothekerschaft am Mittwoch noch einmal seine Reform – von großen Veränderungen war keine Rede.

Im Gegenteil: Auch bei der gegenwärtig zentralen Frage nach der Apotheke ohne Apotheker sagte Lauterbach, das hier ein Dissens bestehe, der Ausbau der „telemedizinischen Beratung“ auch in Apotheken aber langfristig nötig sei, um Standorte zu erhalten oder neue zu schaffen.

Es gebe derzeit eine „Verzögerung“ bei der Reform, die auf Beratungsbedarf innerhalb der Regierungsparteien zurückgehe, der auch mit dem Protest der Apothekenteams zusammenhänge, so Lauterbach. Aber er hoffe, dass er in Kürze mit veränderten Vorschlägen auf die Apothekerschaft zukommen könne.