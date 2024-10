Wie gut wird die Grippeimpfung 2024/2025 schützen?

Wie gut eine Grippeimpfung gewirkt hat, kann das Robert Koch-Institut (RKI) erst nach Ende der betreffenden Grippesaison auswerten. Die Schutzwirkung variiert jährlich und liegt dem RKI zufolge zwischen 20 und 60 Prozent. Abhängig ist die Impfstoffwirksamkeit unter anderem vom Antigenmatch und den Virusveränderungen sowie vom Alter des Geimpften und einer möglichen Restimmunität.

Was jedoch möglich ist: anhand von Daten der Südhalbkugel – wo die Influenzasaison bereits beendet ist – die Wirksamkeit der Grippeimpfung auf der Nordhalbkugel abzuschätzen. Das haben Wissenschaftler der US-amerikanischen CDC (Centers for Disease Control and Prevention), den Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, die dem RKI hierzulande entsprechen, getan und ihre Ergebnisse im „Morbidity and Mortality Weekly Report“ am 3. Oktober 2024 veröffentlicht.