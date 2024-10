Scanacs mit wöchentlicher E-Rezept-Abrechnung

Die wöchentliche Abrechnung von E-Rezepten soll kommen: Wie das Unternehmen Scanacs an diesem Montag mitteilte, werden nach dem Start im Juli in ausgewählten Regionen nun schrittweise weitere Regionen und Krankenkassen in das Modell eingefügt.

Bereits im Mai hatte der Direktabrechner Scanacs sich mit dem Abrechnungszentrum Nord zusammengetan, um Apotheken unabhängig vom genutzten Warenwirtschaftsanbieter aus einer Hand beide Arten der Abrechnung mit den Krankenkassen anzubieten. E-Rezepte werden direkt über die Scanacs-Plattform abgerechnet, Papierrezepte gehen gebündelt über das AZ Nord. Im Juli war mitgeteilt worden, dass die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind.