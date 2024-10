Gerlach: Bund muss handeln

Zur Eröffnung des Deutschen Apothekertags am morgigen Mittwoch in München wird die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) persönlich erwartet. Per Pressemitteilung hat sie sich jedoch schon tags zuvor zu Wort gemeldet. Sie fordert dauerhafte Maßnahmen zur Bekämpfung der Arzneimittel-Lieferengpässe: „Das bayerische Gesundheitsministerium nimmt dies sehr ernst. Wir warten daher nicht auf den vorrangig zuständigen Bund.“