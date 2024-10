CardLink-Rollout: Gedisa zieht positive Bilanz

6.500 freigeschaltete Apotheken, 15 angeschlossenen Partnern und zehntausenden Transaktionen – die Gedisa zieht nach dem CardLink-Rollout eine erste positive Bilanz. Das teilte die standeseigene Digitalgesellschaft an diesem Montag mit.

„Mit der gematik-zertifizierten und sicherheitsüberprüften CardLink-Lösung sind wir der einzige Marktpartner im Apothekensektor mit einer eigenen Anbieterzulassung,“ erläutert Gedisa-Geschäftsführer Sören Friedrich. „Alle Nutzergruppen sollen sich darauf verlassen können, dass mit unserer eingesetzten Technologie ein hohes Maß an Sicherheit erfüllt wird, was auch Missbrauch in Form von Massenübermittlungen z. B. verhindert.“