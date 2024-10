Welche Kinder profitieren auch in der zweiten RSV-Saison von Nirsevimab?

Manche Kinder können also von einer zweiten Nirsevimab-Gabe profitieren, dies berücksichtigt die Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) in einem Anfang September 2024 veröffentlichten Amendment zu ihrer „Leitlinie zur Prophylaxe von schweren Erkrankungen durch Respiratory Syncytial Virus (RSV) bei Risikokindern“ (S2k, 2023). Für welche Kinder ist Nirsevmab auch in ihrer zweiten RSV-Saison sinnvoll? Die DGPI denkt dabei an: