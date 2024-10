Das Wichtigste zum Marburg-Virus

24 Stunden nach dem Vorfall gab die Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt Entwarnung: Der Verdacht einer Infektion mit dem hochgefährlichen Erreger hatte sich nicht bestätigt. Bis zum Ende der maximalen Inkubationszeit (21 Tage) werden die beiden Personen ärztlich beobachtet.

Der eine Reisende, ein 27jähriger Medizinstudent, hatte nach eigenen Angaben in der ruandischen Hauptstadt Kigali zweimal Kontakt zu Patienten, die nachweislich an einem durch das Marburg-Virus verursachten hämorrhagischen Fieber erkrankt waren. Allerdings hätte er dabei die notwendige Schutzkleidung getragen, so wurde berichtet. Seine Begleiterin hatte keinen Kontakt mit Patienten. Nach einem Flug von Kigali über Addis Abeba nach Frankfurt fuhren die beiden in einem ICE nach Hamburg und fühlten sich krank. Weil sie Sorge hatten sich mit dem Marburg-Virus infiziert zu haben, informierte der Mann die Hamburger Gesundheitsbehörde. Daraufhin sperrte die Bundespolizei einen Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof und sicherte einen Korridor, über den die Personen zu einem Krankentransportwagen geleitet wurden.

Laut Hamburger Gesundheitsbehörde habe weder für andere Flugreisende noch während der Zugfahrt ein Infektionsrisiko bestanden. Wer dem Medizinstudenten erlaubt hat an Marburg-Virus hämorrhagischem Fieber erkrankte Personen zu betreuen, ist unklar.