Neuer Zielwert für Heimblutdruckmessung in der Schwangerschaft

Ob niedermolekulares Heparin vor einer Präeklampsie schützen kann, ist umstritten. In einer Metaanalyse von 2022 wird Heparin in Kombination mit ASS ein additiver präventiver Effekt zugeschrieben. Allerdings weist die Metaanalyse der Leitlinie zufolge methodische Mängel auf, weshalb die Anwendung nicht empfohlen wird. Genauso gibt es nach aktueller Studienlage keine Evidenz für die Einnahme von Magnesium, Selen, Vitaminen, Calcium, NO-Donatoren (Nitraten) oder Fischöl. Stattdessen rückt ein aktiver Lebensstil in den Fokus: Wer sich bereits vor oder früh in der Schwangerschaft körperlich bewegt und Sport treibt, kann das Risiko hypertensiver Erkrankungen reduzieren. Besonders anaerobes Training, Krafttraining oder Yoga scheinen einen schützenden Effekt zu haben [1].