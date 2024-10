„Laborprogramm Light“ und neues Modul zum Gefahrstoffmanagement

Am Mittwoch öffnet die Expopharm ihre Tore. Der Deutsche Apotheker Verlag ist natürlich auch am Start, unter anderem mit dem Dr. Lennartz Laborprogramm. Das feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum – wird stoßen mit dem blauen Lennartz-Drink aus dem Erlenmeyerkolben darauf an. Täglich ab 16 Uhr findet die Happy-Hour statt. Aber das Lennartz-Team hat natürlich auch einige Innovationen im Gepäck.