Neue Spritze für Keppra und Levetiracetam UCB

Der Wirkstoff Levetiracetam wird alleine oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen zur Behandlung von Epilepsien eingesetzt. In flüssiger Form wird er vor allem bei Kindern eingesetzt, aufgezogen mit einer Dosierspritze. Diese wird sich bei den Präparaten Keppra und Levetiracetam UCB in der 150-ml-Flasche zur Anwendung bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren ändern. Wie der Pharmakovigilanzausschuss der EMA am Freitag, den 4. Oktober 2024, mitteilt, soll die 3-ml-Dosierspritze durch eine 5-ml-Dosierspritze ersetzt werden. Ärzte- und Apothekerschaft werden mittels „direct healthcare professional communication (DHPC)“ über die Änderung informiert, heißt es.