Alltagsarbeit und wenig Potenzial für Debatten

Die saarländischen Mitgliedsorganisationen fordern umfassenden Bürokratieabbau und machen dazu in der Antragsbegründung viele, teilweise detaillierte Vorschläge. Obwohl der Antragstext auf das Gebot für den Bürokratieabbau in § 220 SGB V Bezug nimmt, gehen die Vorschläge weit über das Sozialrecht hinaus und beziehen sich beispielsweise auch auf das Arzneimittelgesetz, die Apothekenbetriebs­ordnung, das Gefahrstoffrecht und die Belegpflicht gemäß Abgabenordnung.

Nur ein Antrag zur internen Arbeitsweise

Ein Antrag der Apothekerkammer Berlin betrifft den Umgang mit den Anträgen, die beim Deutschen Apothekertag in einen Ausschuss verwiesen werden. Die diesbezüglichen Ausschussberatungen sollen allen interessierten Delegierten in hybrider Form zugänglich gemacht werden. Weitere Anträge oder gar einen eigenen Abschnitt des Antragsheftes zur Arbeitsweise der ABDA gibt es diesmal nicht. Vermutlich liegt das an der laufenden Strukturreform, die dazu führen wird, dass ab 2025 die Macht der Hauptversammlung weiter abnimmt. Sie wird künftig kein Organ der ­ABDA mehr sein. Frühere Bestrebungen, die Hauptversammlung aufzuwerten und sie die Präsidentin bzw. den Präsidenten der ABDA wählen zu lassen, haben sich damit erübrigt.

Digitalisierung: praktische Umsetzung …

Im Abschnitt zur „Digitalisierung“ geht es zunächst darum, die absehbaren nächsten Schritte der Digitalisierung so zu gestalten, dass sie den Patienten nutzen und in den Apotheken umgesetzt werden können. Der Geschäftsführende ABDA-Vorstand wünscht, dass der Gesetzgeber verstärkt Maßnahmen ergreift, um die Qualität der Daten in der elektronischen Patientenakte (ePA) und im darin enthaltenen elektronischen Medikationsplan (eMP) zu sichern. Denn um diese Daten nutzen können, müssten sie nach einem einheitlichen Konzept strukturiert vorliegen. Derzeit würden jedoch verschiedene Kodierungen verwendet, die erst übersetzt werden müssten. Die geforderte Datenqualität sei auch nötig, damit die Apotheken ab 2025 ihrem Auftrag zur Aktualisierung der Medikationsdaten effizient nachkommen könnten.

Die Apothekerkammer Berlin fordert, eine standeseigene einheitliche Lösung zur Erfüllung der Aufgaben der Apotheken im Zusammenhang mit der ePA zu entwickeln, und begründet dies mit den Erfahrungen bei der Einführung des E-Rezepts in Softwaresystemen, die ursprünglich für einen anderen Zweck ‒ die Warenwirtschaft ‒ erstellt wurden. Die Apothekerkammer Berlin fordert auch, die Kommunikation in der Telematikinfrastruktur so weiterzuentwickeln, dass Patienten die Inhalte künftig an andere Akteure im Gesundheitswesen weiterleiten können. Außerdem sollen Daten, die bei pharmazeutischen Dienstleistungen entstehen, strukturiert und interoperabel, z. B. als Medizinische Informationsobjekte, verfügbar gemacht werden, um sie zwischen den Akteuren austauschen zu können. So könnte ein standardisierter Apothekenbrief entstehen.

… und rechtlicher Rahmen

Die Landesapothekerkammer Hessen fordert, der Gesetzgeber solle die Telematikinfrastruktur durch redundante Systeme so absichern, dass ein Ausfall möglichst ausgeschlossen ist. In den weiteren Anträgen geht es überwiegend um die Konsequenzen bereits bestehender rechtlicher Vorgaben zur Digitalisierung für die praktische Arbeit in den Apotheken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll Informationsmaterial zur Verfügung stellen, das die Umsetzung der geforderten Maßnahmen zur Cybersicherheit gezielt für Apotheken beschreibt. Außerdem sollten die diesbezüglichen gesetzlichen Pflichten der Apotheken auf das Notwendigste beschränkt werden. Das Bundesgesundheitsministerium soll die selbst formulierten Vorgaben zur Digitalisierung in den eigenen Verordnungen berücksichtigen. Die Arzneimittelverschreibungsverordnung soll daher an das E-Rezept angepasst werden. Hintergrund für den Antrag sind offenbar Retaxationen wegen fehlender Berufsbezeichnungen der Verordner in E-Rezepten, die inkonsequent sind, weil diese ohnehin nur mit einem elektronischen Heilberufeausweis signiert werden können.

Außerdem wird gefordert, Apotheken bei der Implementierung digitaler strukturierter Behandlungsprogramme gemäß § 137f Absatz 9 SGB V zu berücksichtigten, um ihre Schnittstellenfunktion in der Arzneimittelversorgung zu nutzen. Gemäß der Begründung geht die Datennutzung in strukturierten Behandlungsprogrammen bei Diabetes mellitus an den parallelen Aufträgen an Apotheken, z. B. beim Medikationsmanagement, vorbei. Ein weiterer Antrag betrifft die Hilfsmittelversorgung und soll verhindern, dass dabei die Digitalisierung zu Lasten der Apotheken gestaltet wird. Gemäß dem Antrag soll der Gesetzgeber die GKV verpflichten, eine einheitliche offene Schnittstelle für die Genehmigung von Hilfsmitteln zu definieren, die plattformübergreifend nutzbar sein soll. Den Krankenkassen soll untersagt werden, die Bearbeitung von Anträgen zur Hilfsmittelversorgung auf kostenpflichtige Portale zu beschränken.

KI soll helfen, aber nicht mehr

Der Abschnitt „Ausbildung und pharmazeutische Kompetenz“ beginnt mit der Forderung des Geschäftsführenden ABDA-Vorstands, der Gesetzgeber solle Rechtsgrundlagen schaffen, „die sicherstellen, dass die Verwendung von durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützten Systemen ausschließlich empfehlenden Charakter hat“. Künstliche Intelligenz solle unterstützen und der menschlichen Entscheidungsfindung dienen, aber das letzte Wort müsse bei einem Heilberufler liegen. Damit bleibe auch die Verantwortung bei der entscheidenden Person.

Ideen zur PTA- und PKA-Ausbildung und zur Weiterbildung

Zwei Anträge betreffen die PKA-Ausbildung. Der Berliner Apothekerverein möchte die PTA-Ausbildung als dualen Ausbildungsgang organisieren, zumal eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird, welche die Ausbildung attraktiver machen sollte. Die saarländischen Mitgliedsorganisationen fordern „nur“ die Ausbildungsvergütung. Der Berliner Apothekerverein möchte die Inhalte zu Informations- und Kommunikationssystemen in der PKA-Ausbildung stärken. Die Apothekerkammer Berlin regt ein bundesweites digi­tales Portal zur Weiterbildung für die Apothekerkammern an. Dies soll die digitale Registrierung aller laufenden Weiterbildungen und die Verwaltung aller Weitergebildeten umfassen.

Viele Anträge von 2023 noch ohne Ergebnis

In der Gesamtbetrachtung gibt es also neben vielen eng begrenzten Anliegen einige Anträge, die das Potenzial für konstruktive Grundsatzdebatten bieten, sofern dies gewünscht ist. Der Erfolg von Anträgen wird allerdings an der Erreichung ihrer inhaltlichen Ziele gemessen. Die ABDA erstellt jeweils zur im Juni stattfindenden Mitgliederversammlung eine Übersicht über die Umsetzung der Anträge aus dem Vorjahr. Diese Bilanz fällt für die Anträge von 2023 besonders schwach aus. Nur bei wenigen Teilaspekten von Anträgen des Vorjahres konnte die ABDA feststellen, dass ­diese bei Neuregelungen berücksichtigt wurden, beispielsweise bei den Bemühungen gegen Lieferengpässe und bei Friedenspflichten zu Retaxationen. Zur Laienwerbung für Rx-Arzneimittel verweist die ABDA auf den neuen „Digital Services Act“ der EU, dessen Folgen zu beobachten seien.

Viele Anliegen wurden ohne nennenswerten Erfolg präsentiert, bei vielen weiteren Anträgen wartet die ABDA nach eigenen Angaben auf Gelegenheiten, das Anliegen anzubringen. Zur Rabattwerbung für OTC-Arzneimittel berichtete die ABDA über eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums, es sehe keinen Bedarf für eine Anpassung des Heilmittelwerbegesetzes. Die geltenden Vorschriften und die dazu ergangene Rechtsprechung würden die Rabattgewährung hinreichend begrenzen, sodass kein unzweckmäßiger Absatz gefördert werde, heiße es aus dem Ministerium. Zum Umgang mit Nachhaltigkeitszertifikaten für OTC-Arzneimittel, zur Honorierung nicht verbrauchter Impfdosen, zu den Räumen für Impfungen in Apotheken und zu weiteren Impfangeboten hatte die ABDA Ergebnisse ihrer Ausschussarbeit angekündigt, die auf der Mitgliederversammlung im Juni zur Abstimmung gestellt werden sollten. Nach dem Informationsstand, der der DAZ vorliegt, wurde dieser Tagesordnungspunkt dann jedoch auf die Mitgliederversammlung im Dezember 2024 vertagt.