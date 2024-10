Das Apothekenwesen in der DDR

In der Folgezeit bemühte man sich, weitere Apotheken in Staatseigentum zu überführen. Spätestens nach dem Tod des Besitzers mussten Privatapotheken, sofern seine Kinder nicht approbierte Apotheker waren, verstaatlicht werden. Um das Weiterbetreiben von Privatapotheken zu verhindern, wurde diesen Kindern, da die Vererbung nur in direkter Linie an einen approbierten Apotheker möglich war, häufig der Besuch der Erweiterten Oberschule oder die Möglichkeit, Pharmazie zu studieren, verwehrt. Eine Verstaatlichung zu Lebzeiten erfolgte offiziell auf freiwilliger Basis. Jedoch wurde permanent ein „sanfter Druck“ auf Privatapotheker ausgeübt [6]. Die 1951 erlassene „Verordnung über die Alters­versorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstle­rischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen“ sicherte angestellten Apothekern im staatlichen Apothekenwesen eine überdurchschnittliche Altersversorgung zu. Für Apothekenbesitzer war hingegen eine Rentenversicherung vor 1971 nicht möglich. Staatliche Apothekenleiter wurden 1959 in das Gehaltsabkommen für Ärzte und Zahnärzte aufgenommen und erhielten ein relativ gutes Einkommen, um sie wie andere hochqualifizierte Fachleute damit zum Bleiben in der DDR zu veranlassen [7]. Ihr Einkommen unterschied sich nur wenig von dem aufgrund eines sehr hohen Steuersatzes stark beschnittenen Gewinn der Privatapotheker. 1955 gewährte man ehemaligen Apothekenbesitzern sogar 50% der durchschnittlichen Jahresumsätze der Jahre 1906 bis 1938 als „Entschädigung für erloschene vererbliche und veräußerliche Apothekenbetriebsrechte“ [8].

Private Apotheken wurden zudem häufig bei der Belieferung mit Arzneimitteln benachteiligt, insbesondere bei solchen, die einer zentralen „Lenkung“ unterlagen. Hierzu zählten Arzneimittel der sogenannten „Nomenklatur C“, die nur von Fachärzten verschrieben werden durften. Das waren meist westliche Importe oder neu eingeführte Präparate der DDR-Produktion. So verwundert es nicht, dass schon 1960 in der DDR nur noch 12% der Apotheken privat betrieben wurden. Insgesamt überlebten nur 26 Privatapotheken das Ende der DDR (s. Abb. 3), die mit Standhaftigkeit und häufig besonderen pharmazeutischen Leistungen als „Inseln im Staatssystem“ in der Arzneimittelversorgung ihren Platz behielten. 1984 wurde mit einer „Anordnung über private Apotheken“ ihre Stellung gesetzlich geregelt [9].