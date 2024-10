Zahnverfärbungen durch zu viel topisches Fluorid?

Eltern sollten sich strikt an die Empfehlungen halten. Andernfalls erhöht sich das Risiko für eine Fluorose. Da­runter versteht man eine gestörte Produktion des Zahnschmelzes, bedingt durch eine Überdosis an Fluorid in der Reifungsphase der Zähne. Fluorose äußert sich durch porösen Zahnschmelz, der bei geringer Überdosierung in Form von kleinen weißen Schmelzflecken auf den Zähnen, in schweren Fällen als lochartige Ver­tiefungen sichtbar wird [2].

Viele methodische Mängel, geringe Evidenz

In einem aktuellen Cochrane-Review wurde der Zusammenhang zwischen der Nutzung von topischen Fluorid-Produkten und der Entwicklung einer Fluorose bei den bleibenden Zähnen untersucht [3]. Insgesamt werteten zwei unabhängige Autoren drei randomisierte kontrollierte Studien, vier Kohortenstudien, zehn Fall-Kontroll-Studien und 26 Querschnittsstudien mit insgesamt 32.181 Kindern im Alter zwischen sechs und 18 Jahren nach vier Endpunkten aus. In den meisten Studien wurde eine leichte Form der Zahnfluorose diagnostiziert. Die Wissenschaftler konnten keinen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Fluorose-Risiko an den bleibenden Zähnen und dem Lebensalter, ab dem die Kinder Fluorid-haltige Zahnpasta erstmals verwendeten, feststellen. Ebenso fanden sie keine Korrelation mit der Menge der verwendeten Zahnpasta sowie der Putzfrequenz. Aus den Ergebnissen von zwei ran­domisierten kontrollierten Studien (n = 1968) ergaben sich jedoch Hinweise, dass die Anwendung von Zahnpasta mit einer Fluorid-Konzentration von mindestens 1000 ppm im Alter von ein bis zwei Jahren wahrscheinlich das Risiko einer Zahnfluorose an den bleibenden Zähnen erhöht. So fiel das Fluorose-Risiko unter Anwendung einer 550 ppm Fluorid-haltigen Zahnpasta 25% geringer aus als unter einer Zahnpasta mit 1000 ppm Fluorid (relatives Risiko [RR] = 0,75). Gleiches wurde beim Vergleich einer Fluorid-Konzentration von 440 ppm gegen 1450 ppm gesehen (RR = 0,72).

Die Autoren weisen darauf hin, dass viele der eingeschlossenen Studien methodische Mängel aufweisen und daher die Evidenz als gering einzu­stufen ist. Auch fehlten in vielen der ausgewerteten Studien Angaben zur Art des Fluorids, zur Häufigkeit des Zähneputzens und zur Menge der verwendeten Zahnpasta.