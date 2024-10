Wann kann das Apotheken-Ident-Verfahren starten?

Die elektronische Patientenakte (ePA) für alle soll am 15. Januar 2025 in die Versorgung einziehen – zunächst vier Wochen in einer Pilotphase in Hamburg und Franken, dann bundesweit. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat bereits eine Infokampagne anlaufen lassen. Auch die Krankenkassen informieren sukzessive ihre Mitglieder. Die ePA wird für alle Versicherten automatisch angelegt und in einem ersten Schritt mit Medikationsdaten aus E-Rezepten, Arztbriefen und Befunden bestückt. Wer das nicht möchte, kann zuvor oder auch jederzeit später widersprechen.

Versicherte, die auf ihre ePA zugreifen und gegebenenfalls auch selbst bearbeiten wollen, können dies über die entsprechende App ihrer Krankenkasse tun. Wenn sie sich erstmals in dieser App anmelden, müssen sie sich zuvor authentifizieren. Dies funktioniert mithilfe des elektronischen Personalausweises und PIN oder der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und der zugehörigen PIN. Eine weitere Möglichkeit läuft über die Apotheke: Auch hier kann die Erstauthentifizierung erfolgen – das hat der Gesetzgeber bereits Ende 2022 angelegt, nachdem das Videoident-Verfahren für unzulässig befunden und von der Gematik ausgesetzt worden war.