Methylenblau nicht abgeben / Rezeptur-Retaxwelle / Länder gegen Dispensierrecht für Notärzte

Aktuelle News in Kürze: In den ApoNews erfahren Sie alles über die neuesten Entwicklungen in der Apothekenwelt. Warum die ABDA Apothekenteams nun dringend von der Abgabe von Methylenblau abrät, wie Apotheken von einer neuen Rezeptur-Retaxwelle betroffen sind und warum sich die Bundesländer gegen das Dispensierrecht für Notärzte aussprechen.