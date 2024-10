Hypothyreose schadet der Leber

Literatur

[1] Mantovani A, Csermely A, Bilson J et al. Association between primary hypothyroidism and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: an updated meta-analysis. Gut. 2024;73(9):1554-1561

[2] Neue Nomenklatur zur MASLD (Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease; metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung). Änderung „zur S2k-Leitlinie „Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung“ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), Stand: März 2024

[3] Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Aktualisierte S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), AWMF-Registernummer: 021–025, Stand: April 2022.

[4] Schlevogt B, Heinzow H. Nicht alkoholische Fettleber und nicht alkoholische Steatosis hepatis. In: Suttorp N, Möckel M, Siegmund B et al, Hrsg. Harrisons Innere Medizin. 20. Auflage, Berlin, ABW Wissenschaftsverlag 2020.

[5] Lonardo A, Ballestri S, Mantovani A et al. Pathogenesis of hypothyroidism-induced NAFLD: Evidence for a distinct disease entity? Dig Liver Dis 2019;51(4):462-470

[6] Keam SJ. Resmetirom: First approval. Drugs 2024;84(6):729-735