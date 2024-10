„Auch Dienstpläne haben Einfluss auf AMTS“

DAZ: Sie bieten in Ihren Kammer­bezirken schon länger den „Room of Horrors“ an. Wie ist das Feedback?

John: Das Konzept kommt sowohl bei jungen als auch bei erfahrenen Apothekenmitarbeitern gleichermaßen gut an. Wir integrieren es in den praktikumsbegleitenden Unterricht. PhiPs sind mit Spaß bei der Sache. Unser Pop-up-„Room of Horrors“ wird auch regelmäßig auf Fortbildungsveranstaltungen ein­gesetzt, sowie in PTA- und PKA-Schulen und im AMTS-Masterstudiengang. Wir haben das Gefühl: Das holt die Kolleginnen und Kollegen ab.