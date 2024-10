Kittel als „optisches Signal“ an Lauterbach

Ein „optisches Signal der Geschlossenheit“ will die Apothekerschaft beim Deutschen Apothekertag an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) senden. Das kündigte ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer beim Facebooktalk am gestrigen Montag an. Anscheinend sollen alle Delegierten weiße Kittel erhalten.