Warum man Pharmazie studieren sollte

Dass das Pharmaziestudium sehr zeitintensiv und anspruchsvoll ist, wagt wohl kaum jemand zu bezweifeln, der*die dieses Fach studiert hat. Ungefähr ein Drittel aller Studienanfänger*innen brechen das Studium ab. Etwa die Hälfte aller Pharmaziestudierenden absolvieren dieses nicht innerhalb der Regelstudienzeit und viele berichten von einer zu hohen Arbeitsbelastung. Warum also Pharmazie studieren? Warum sollte dieses Fach ein schönes Studium sein? Wir kritisieren das Studium häufig und stehen auch weiterhin zu dieser Kritik. Dennoch gibt es nach wie vor jedes Jahr 2000 bis 2500 Studierende,1 die das Studium erfolgreich abschließen und auch immer wieder Personen, die sich nicht nur kritisch, sondern auch konstruktiv äußern, um dieses Studium langfristig aktiv zu verbessern. Was macht dieses Studium all die Mühen wert?

Das Studium als Allround-Paket

Im Studium wird eine unglaubliche Bandbreite an naturwissenschaftlichem Wissen vermittelt. Kaum ein Studium ist so interdisziplinär und vielseitig ausgerichtet wie das der Pharmazie. Es werden immens viele Inhalte vermittelt und die Ausbildung hat eine hohe Qualität. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nach dem Grundstudium mit etwas Arbeit durchaus möglich ist, in einem Chemie Bachelor und sogar in einigen Masterkursen mitzuhalten und Klausuren und Praktika erfolgreich abzuschließen.

Dazu kommt ein sehr hoher Praxisanteil. Ca. 45 Prozent der Zeit im Studium verbringen Pharmaziestudierende im Labor.2 Sicherlich sind die vielen Laborpraktika sehr anstrengend, sie geben aber auch die Möglichkeit tatsächlich, anwendungsbereites Wissen zu erwerben. Egal wie viel über Physiologie, Synthese, Arzneibuchanalytik und Galenik im Hörsaal vermittelt wird, so richtig durchführen und verstehen können die meisten Studierenden das Gelernte erst im oder nach dem Praktikum.

Nicht nur schafft die viele Praxis eine Abwechslung zur trockenen Theorie, die Studierenden lernen auch in welchen Punkten sich Theorie und Praxis unterscheiden. Auch wenn Dinge wie Kommunikation mit Patient*innen, tatsächliche interprofessionelle Zusammenarbeit oder wissenschaftliches Arbeiten im Studium deutlich zu kurz kommen, so erhält man dennoch eine sehr hochwertige und unglaublich breit gefächerte Ausbildung.

Von Studierenden für Studierende

Einer der wichtigsten Punkte, die dieses Studium zu dem machen, was es ist, sind die Mitstudierenden. Die gegenseitige Unterstützung ist groß. Sei es im Labor, wenn ein Glasgerät fehlt, in Lerngruppen vor einer Klausur, beim Schreiben von Zusammenfassungen, bei Erklärungen, wenn man etwas nicht verstanden hat oder auch einfach nur die Unterstützung, wenn mal wieder alles zu viel ist. In jedem Studium finden sich Freundschaften fürs Leben. Wenn man vier Wochen lang zehn Stunden am Stück Labor hat und danach noch drei bis vier Stunden in die Bibliothek geht und zusammen einen Abzug hat brennen sehen, ist das noch einmal eine andere Ebene von Verbundenheit.