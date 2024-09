Medienpreis für Beitrag über Missstände beim Ärztenachwuchs

Zeitungsbeitrag mit großer Wirkung

Der Medienpreis für Beiträge im Jahr 2023 wurde am Donnerstag beim parlamentarischen Abend der IDH in Kiel vergeben. Er ging an Jonas de la Chaux von den „Kieler Nachrichten“. Er hatte in einem Zeitungsbeitrag über Probleme während des Praktischen Jahres der Ärzteausbildung berichtet, die Außenstehenden zuvor nicht bekannt waren. Er beschrieb, dass für den Ärztenachwuchs im Praktischen Jahr nicht einmal die Bezahlung selbstverständlich war. Der Moderator der Preisverleihung, Dirk Schnack, erläuterte, insbesondere das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel habe die Praktikanten nicht bezahlt, doch dies habe sich nun geändert. Der Zeitungsbeitrag habe für Aufmerksamkeit gesorgt, sodass sogar der Landtag reagiert habe.

Hochemotionale Konkurrenz um den Preis

Die Urheber von zwei weiteren eingereichten Beiträgen waren als Nominierte bei der Preisverleihung anwesend. Heike Kruse vom ZDF, die den Preis bereits zweimal erhalten hat, war für einen Fernsehbeitrag aus der ZDF-Reihe „37 Grad“ gemeinsam mit Tim Butenschön nominiert, der für den Schnitt des Films verantwortlich war. Kruse hatte eine junge Frau über viele Jahre hinweg vor und nach einer Herztransplantation begleitet und das emotional sehr belastende Auf und Ab dieser Entwicklung in dem Film verarbeitet. Außerdem waren Rieke Beckwermert und Steffen Müller von den „Kieler Nachrichten“ für einen Podcast und einen Zeitungsbeitrag über die Arbeit eines Freitodbegleiters nominiert.

Gastgeber Dr. Michael Dierks, Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein und turnusgemäßer IDH-Vorsitzender, betonte die Qualität der eingereichten Beiträge. Die Jury habe zwischen erstklassigen Beiträgen zu vielfältigen Themen auswählen müssen.