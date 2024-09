Mand: „Apotheken degenerieren zu Arzneimittelabgabeläden“

Mand geht davon aus, dass auch ein Schiedsspruch zum Fixum vor Gericht landen würde. Und ein Verfahren vor den Sozialgerichten könne sich über Jahre hinziehen. Rechtssicherheit sieht anders aus. Aus seiner Sicht ist das Fixum ein klarer Fall für den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber.

Nicht einmal die Skonto-Regelung ist sinnvoll

Misslungen ist laut Mand selbst die Regelung, mit denen Großhandelsskonti für Apotheken wieder erlaubt werden sollen. So wie sie derzeit formuliert sei, ändere sie nichts an der gegenwärtigen Situation. Sie sei ebenso wie die Begründung unverständlich und widersprüchlich und bringe damit nur neue Rechtsunsicherheit und -streitigkeiten. Das Problem: Die Gewährung von „handelsüblichen Rabatten oder Vergünstigungen“ soll „abweichend“ von der Regelung zum prozentualen Zuschlag (§ 2 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz AMPreisV) zulässig sein. Tatsächlich führe sie als solche aber gar nicht zu einer „Abweichung“. Möglicherweise sei es ein redaktionelles Versehen oder man hoffe schlicht, dass der Großhandel trotzdem wieder zu Skonti zurückkehre.

Kurzum: Mand zufolge können die neuen Vergütungsregeln den Apotheken nicht die Finanzierung bieten, die nötig wäre, um ihren öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen.

Weg frei für Kapitalgesellschaften

Nicht zuletzt sind die geplanten Apotheken ohne Apotheker für Mand eine große Gefahr. Dieses „Angebot“, durch den Einsatz von PTA statt Approbierten weitere Kosten zu senken, degradiere Apotheken zu reinen „Arzneimittelabgabeläden“ unter „Fernleitung“. Und es führe zum Ende des Leitbilds des Apothekers in seiner Apotheke – mit gravierenden Folgen. Denn dieses Leitbild rechtfertige derzeit die Regelungen unter anderem zum Fremdbesitzverbot und dem eingeschränkten Mehrbesitz. Solche Normen könnten aber nicht mehr kohärent aufrechterhalten werden, wenn eine Apothekenleitung aus der Ferne einfach möglich wäre – sie verlören ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und damit sei der Weg bereitet für Kapitalgesellschaften und Abgabestellen in Drogerien.



Diese Strukturreform werde daher „völlig zu Recht von der Apothekerschaft vehement abgelehnt“, so Mand. Dabei sollte sie auch bleiben. Eine gewisse Hoffnung gibt dem Juristen, dass die Ampel-Koalition sich ohnehin schwertut und die Apothekenreform möglicherweise doch nicht kommt – „dann können alle froh sein“.