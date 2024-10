Das Infomobil zur ePA rollt an

Am 15. Januar 2025 geht die ePA für alle an den Start. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) freut sich: „Nach 20 Jahren Vorbereitungszeit sind es jetzt nur noch 100 Tage, bis die elektronische Patientenakte endlich kommt“. Für ihn ist die ePA in ihrer Opt-out-Variante einer seiner wesentlichen Erfolge. Neben der Krankenhausreform sei sie die wichtigste Änderung im Gesundheitswesen, die die Versorgung maßgeblich verbessern werde, sagte er diesen Montag in der Bundespressekonferenz anlässlich des Auftakts einer Informationskampagne zur ePA.

Die ePA werde dazu führen, dass die Versorgung nicht nur besser, sondern auch unbürokratischer werde, so der Minister. Heute sei das Material, mit dem Ärztinnen und Ärzte arbeiten müssten, oft nicht vollständig, es kommt beispielsweise zu unnötigen Doppeluntersuchungen. Das Problem löse nun die ePA, in der alle Behandlungsdaten zusammengeführt werden. Auch die Versicherten profitierten. Als Beispiel nannte Lauterbach, dass Wechselwirkung von Medikamenten besser erkannt werden – eine unterschätzte Todesursache, wie er betonte. Die Ärzte und Ärztinnen wüssten derzeit häufig nicht, was ein Kollege oder eine Kollegin verschrieben habe.

Vierwöchige Pilotphase

Es steht nicht zu erwarten, dass am Tag der Einführung alles fehlerlos funktioniert. Daher sind die ersten vier Wochen für eine Pilotphase in Hamburg und Franken vorgesehen, danach wird es bundesweit für alle Leistungserbringer ernst. Zunächst werden mithilfe der E-Rezeptdaten Medikationslisten sowie Arzt- und Befundbericht in die ePA gespeist. Auf keinen Fall wolle man eine Umsetzung, „die in der Praxis mehr Ärger macht, als dass sie hilft“, betonte Lauterbach. Der digitale Medikationsprozess mit elektronischem Medikationsplan und zusätzlichen Möglichkeiten, AMTS-relevante Informationen zu erfassen, soll Mitte Juli starten. Ein weiterer Ausbau ist dann Schritt für Schritt vorgesehen.