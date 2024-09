US-Apotheken in Not

Wenn die USA als Vorreiter technologischer und struktureller Entwicklungen gelten, wäre die Situation auf dem nordamerikanischen Apothekenmarkt kein gutes Omen für deren Berufskollegen in Deutschland. Nach einem aktuellen Bericht des angesehenen „Time“-Magazins befinden sich zahlreiche US-Apotheken in großer wirtschaftlicher Not. „Zweifellos ist es so schlimm wie noch nie“, zitiert das Medium Enrique Reynoso, der seit 1991 eine Apotheke im Norden New Yorks besitzt. Um Kosten zu sparen, fülle er Arzneimittel in kleinere Flaschen ab. Er bitte die Kunden, über den Onlinedienst Venmo zu bezahlen, da die Kreditkartengebühren so hoch seien. Hinzu komme, dass auch die Arzneimittelpreise hoch sind; so habe beispielsweise ein Mangel an Adderall den Preis von 25 auf 400 Dollar pro Packung in die Höhe getrieben, obwohl sich die Erstattung durch die Versicherer nicht geändert habe. Damit verliere Reynosos bei einigen beliebten Medikamenten Geld.