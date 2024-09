Sich selbst gegen Grippe impfen

FluMist war als Grippeimpfstoff schon immer ein Exot: Zulassungsinhaber AstraZeneca hat die Influenzavakzine als Nasenspray konzipiert und nicht – wie „klassische“ Impfstoffe – als intramuskuläre Injektion. Zudem handelt es sich bei FluMist um eine Lebendvakzine, die attenuierte Grippeviren – zwei Influenza-A-Stämme (H1N1) und (H3N2) und einen Influenza-B-Stamm (Victoria) – enthält. In Deutschland gibt es den nasalen Grippeimpfstoff ebenfalls, AstraZeneca vermarktet die Vakzine nur unter einem anderen Namen: Fluenz. Zugelassen ist sie für Kinder ab 24 Monaten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Eine Zulassungserweiterung für Erwachsene wäre auch für Deutschland denkbar. AstraZeneca teilte der Deutschen Apotheker Zeitung mit, das Unternehmen sei mit den EU-Behörden bereits im Austausch darüber, welche Daten beziehungsweise Evidenz für eine Zulassungserweiterung für Erwachsene benötigt würden.

In der bevorstehenden Grippesaison 2024/25 ist Fluenz der einzige Grippeimpfstoff, der die Empfehlung der WHO (Weltgesundheitsorganisation), der EMA und STIKO zur trivalenten Influenzavakzine bereits erfüllt, die anderen hierzulande verfügbaren Grippeimpfstoffe beinhalten noch eine vierte Komponente (Yamagata B). In den Vereinigten Staaten hingegen gibt es auch für den kommenden Grippewinter bereits ausschließlich Dreifachgrippeimpfstoffe.

Auch unterscheiden sich die Empfehlungen zur Grippeimpfung in den USA von denen in Deutschland. Die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) raten in den Vereinigten Staaten bereits ab einem Alter von sechs Monaten zur jährlichen Grippeimpfung. Die deutsche STIKO (Ständige Impfkommission) hingegen empfiehlt den kindlichen Influenzaschutz lediglich Kindern mit erhöhtem Erkrankungsrisiko.