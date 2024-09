Mitmachen statt Abtauchen

Was ist das Erfolgsrezept?

Was ist das Erfolgsrezept jener Kammern, denen es gelingt, besonders viele Mitglieder zum Wählen zu motivieren? Spitzenreiter war zuletzt Sachsen-Anhalt mit einer Wahlbeteiligung von 52,2 Prozent. Keiner anderen Kammer gelang es, mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu bewegen. Eine Sprecherin erläutert auf DAZ-Anfrage, die AKSA werbe im Vorfeld der Wahl üblicherweise in öffentlichen Informationsveranstaltungen für die Teilnahme. „Der amtierende Kammervorstand war dabei in landesweit sechs Regionen unterwegs und stellte dort die Arbeit der Kammer vor“, informiert die Sprecherin. „Dabei warb er aktiv, sich auch selbst zur Wahl zu stellen. Das kam gut an und in den Veranstaltungen wurden zahlreiche Kandidatenzettel erstellt und die dafür notwendigen Unterstützungsunterschriften eingesammelt.“ Ausgebremst habe die AKSA zuletzt die Pandemie – flankierend zur Wahl im Jahr 2021 habe es lediglich eine Online-Veranstaltung gegeben. 2016 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 56,6 Prozent gelegen, also um 4,4 Prozentpunkte höher als 2021.

Der persönliche Kontakt werde in Sachsen-Anhalt ohnehin großgeschrieben: Vor der Pandemie habe auch die damalige Geschäftsführerin viele Gespräche mit den Mitgliedern geführt. „Insgesamt wurde also sehr viel Wert auf die Kommunikation und auf den Kontakt der Mitglieder untereinander gelegt, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern“, erläutert die Sprecherin. Dass der persönliche Kontakt geschätzt wird, zeige auch, dass Präsenzveranstaltungen wie das Fortbildungswochenende in Wernigerode sehr gefragt seien. „Vielleicht liegt es aber auch nur an unserem kleinen Bundesland, mit eigener Universität, wo sich viele untereinander kennen und es daher nicht so anonym ist.“

Auf einem der Top-Plätze findet sich auch Sachsen: Im Jahr 2023 lag die Wahlbeteiligung im Freistaat bei 48,8 Prozent. Die Freude trübt allein der Blick zurück. Im Jahr 2019 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 50,1 Prozent gelegen, 2015 gaben 52,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab und 2011 waren es sogar 58,4 Prozent gewesen. „Im Vergleich zu anderen Apothekerkammern schneidet die SLAK in der Wahlbeteiligung sicher überdurchschnittlich ab, allerdings ist auch hier ein Rückgang zu verzeichnen“, schreibt eine Kammersprecherin auf Anfrage der DAZ. Über anstehende Wahlen informiert die SLAK wie üblich im Kammerblatt, auf der Kammerhomepage und in der Fachpresse. Zudem erinnert sie die Kammermitglieder regelmäßig in E-Mails und Rundbriefen daran, ihre Stimme abzugeben. Weshalb Sachsen im bundesweiten Vergleich so gut abschneidet, ist nicht ohne Weiteres zu erklären. „Gründe für die höhere Wahl­beteiligung im Vergleich zu anderen Kammern konnten wir außer den regelmäßigen Erinnerungen nicht detektieren“, heißt es vonseiten der SLAK.

Geringste Beteiligung in Niedersachsen

Am unteren Ende der Rangliste findet sich die Apothekerkammer Niedersachsen. Im Jahr 2024 gaben lediglich 22,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – im Vergleich zu den beiden Wahlgängen zuvor steht damit unter dem Strich ein Minus von etwa 15 Prozentpunkten. Dabei hatte die Kammer unter ihren Mitgliedern kräftig dafür geworben, sich zu beteiligen: Neben der postalischen Wahleinladung und ausführlicher Information in der Mitgliederzeitschrift „Mitteilungen“ schaltete Niedersachsen auf der Kammerwebsite einen eigenen Bereich frei, in dem die Stimmberechtigten Wissenswertes rund um die Kammerwahlen fanden, wie eine Sprecherin der Kammer der DAZ schreibt. In den hauseigenen Social-Media-Kanälen sei die Wahl im Wahljahr wöchentlich breit beworben worden. Auch der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) habe sich in zwei Beiträgen für eine Beteiligung an der Wahl stark gemacht. Zudem habe die Kammer zu einer abendlichen Online-Informationsveranstaltung eingeladen, in der Delegierte über ihre Motivation und ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit in der Kammerversammlung berichteten. Ein Umstand könnte zumindest einen Beitrag geleistet haben, dass Niedersachsen solch deutliche Verluste bei der Beteiligung zur Kammerwahl hinnehmen musste: Im Jahr 2024 stellte die Kammer von einer reinen Brief- auf eine reine Online-Wahl um. Ob und wenn ja, weshalb sich dies derart drastisch auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt hat, bleibt Spekulation. Die Sprecherin betont: „Verständnisfragen zum Wahlverfahren oder auch Kritik an der elektronischen Wahl gab es nicht.“

Online-Wahl als Grund für geringe Beteiligung?

Einen Einbruch bei der Wahlbeteiligung erlebte auch die Kammer Schleswig-Holstein. Während die Beteiligung an der Kammerwahl im Jahr 2018 noch bei 32,4 Prozent gelegen hatte, wählten im Jahr 2023 nur 23,5 Prozent der Stimmberechtigten – ein Minus von fast 9 Prozentpunkten. Da auch die AKSH zu diesem Zeitpunkt von einer reinen Brief- auf eine reine Online-Wahl umgestellt hat, liegt die Vermutung nahe, dass dies ein Grund für die geringe Wahlbeteiligung sein könnte. Geschäftsführer Felix-Alexander Litty glaubt das allerdings nicht. „Jede Amazon-Bestellung ist komplizierter“, sagt er im Gespräch mit der DAZ. Technische Hürden sieht er nicht, das Verfahren sei überaus simpel. „Wir haben allen Wahlberechtigten einen Brief mit einem QR-Code und einer sehr detaillierten Anleitung geschickt“, berichtet er. Die Mitglieder seien also wie gewohnt auf postalischem Weg über die anstehende Wahl informiert worden. Lediglich das händische Ausfüllen der Unterlagen und der Gang zum Briefkasten seien durch das digitale Angebot ersetzt worden – aus Littys Sicht ist das eine Erleichterung für die Stimmberechtigten.

Wenn die Umstellung nach Einschätzung des AKSH-Geschäftsführers also nicht der entscheidende Faktor ist, worauf ist die mangelnde Wahlbeteiligung dann zurückzuführen? „Wir erleben gerade eine allgemeine Unzufriedenheit im Berufsstand“, sagt Litty. Das hohe Arbeitsaufkommen in den Apotheken, die wirtschaftliche Unsicherheit und die Rahmenbedingungen der Berufsausübung sorgten für Frust, der auch die Wahlbeteiligung negativ beeinflusse. Als Ausdruck der Geringschätzung der Kammerarbeit oder gar des Präsidenten, Kai Christiansen, lasse sich die niedrige Wahlbeteiligung jedenfalls nicht interpretieren, betont er. „Der Präsident hat einen großen Rückhalt in Schleswig-Holstein. Das lässt sich unter anderem daran ablesen, dass in seinem Wahlkreis Nord die Wahlbeteiligung besonders hoch war.“ Dort haben Litty zufolge etwa 50 Prozent der selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker ihre Stimme abgegeben.