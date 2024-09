Inhaberin fordert: „Bitte bleiben Sie bei dieser Haltung!“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Ingo Bodtke ist einer Einladung in die Mohren-Apotheke nach Eisleben (Sachsen-Anhalt) gefolgt. Dort hatte die Apothekerin Sonja Willert ihn um ein Gespräch gebeten, um über die Bedeutung ihrer Arbeit und die befürchteten Konsequenzen der geplanten Apothekenreform zu reden. Der Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt berichtet am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung darüber.