Gedisa erhält Zulassung für TI-Messengerdienst

Die Gedisa arbeitet für die Bereitstellung des TI-Messengers mit dem Software-Unternehmen Famedly zusammen. Das neue System sei „zentral, hochsicher und datenschutzkonfrom“, betont Friedrich. Famedly hatte bereits Anfang April die erste Zulassung für ein TIM-System von der Gematik erhalten.

Mittlerweile arbeiten nach Aussage des Unternehmens fast 9.000 Apotheken in Deutschland mit der Gedisa zusammen. Ziel sei es, möglichst viele Apotheken für die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten zu gewinnen. Schließlich könne man so auch Nachteile gegenüber den Versendern ausgleichen, heißt es: „Gemeinsam – zum Wohle der öffentlichen Apotheken in Deutschland – auf einen Kommunikationsstandard zu setzen, der in Zukunft alle Beteiligten des deutschen Gesundheitswesens adressiert, wird im Kampf gegen die Versandhändler den Unterschied machen.“