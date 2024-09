„Unsere Mitglieder werden immer jünger"

DAZ: Mit Blick auf das Alter der Wählerinnen und Wähler fällt auf, dass innerhalb der Gruppe der Mitglieder unter 35 Jahren die Beteiligung vergleichsweise gering ist. Woran liegt das?



Walter: Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass in dieser Gruppe die besondere Lebenssituation hemmend wirkt. Wenn man so jung ist, möchte man sich vielleicht erst mal beruflich etablieren oder gründet eine Familie. In solchen Lebensphasen liegt der Fokus oft nicht auf der Berufspolitik. Das entspricht übrigens, wie bereits erwähnt, dem allgemeinen Trend – in diesem Punkt sind Apothekerinnen und Apotheker auch nicht anders als der Durchschnitt der Bevölkerung.



DAZ: Die AKWL war im Jahr 2019 die erste Kammer, die sowohl Online- als auch Briefwahl angeboten hat. Nun ist bereits der zweite Wahlgang abgeschlossen, in dem die Mitglieder sich aussuchen konnten, ob sie digital oder analog abstimmen möchten. Wie lautet Ihr erstes Fazit?



Walter: Unsere Mitglieder nehmen die Online-Wahl gut an, insbesondere die jüngeren Apothekerinnen und Apotheker. 2019 hat rund ein Drittel der Wählerinnen und Wähler online abgestimmt, 2024 waren es bereits gut

45 Prozent. Bei den Mitgliedern unter 35 Jahren waren es sogar etwa 65 Prozent. Die Online-Wahl ist sicher ein Faktor, der dazu beiträgt, dass wir die Wahlbeteiligung in Westfalen-Lippe in den vergangenen Jahren stabil halten konnten. Dennoch werden wir vorerst auch die Abstimmung per Brief anbieten. Denn in der Gruppe der Apothekerinnen und Apotheker

ab 66 Jahren haben sich drei von vier dafür entschieden, analog zu wählen. Diese Mitglieder wollen wir nicht verlieren.