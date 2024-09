Starker Preisdruck beim Ergänzungssortiment

Top 10 der Produkte im Ergänzungssortiment

Für 28 Prozent der Apotheker:innen hat das Ergänzungssortiment eine hohe bis sehr hohe (betriebswirtschaftliche) Bedeutung. Die Top 10 der wichtigsten Produkte führen Verbandsstoffe und Pflaster (52 Prozent), Husten- und Erkältungsmittel (49 Prozent/soweit keine Arzneimittel), Dermatologika (49 Prozent) sowie Augenmittel (48 Prozent/soweit keine Arzneimittel) und Nahrungsergänzungsmittel (48 Prozent) an. Danach folgen Diagnostika (45 Prozent) und Magen-Darm-Mittel (39/soweit keine Arzneimittel). Kosmetika (34 Prozent), Sonnen- und Insektenschutz (32 Prozent) und Hygieneartikel (15 Prozent) rangieren auf den Plätzen acht bis zehn. Insgesamt 71 Prozent der Befragten stufen das Ergänzungssortiment für den Ertrag der Apotheke als nicht oder eher nicht sehr wichtig ein.

Nachfrage bei 15 Prozent stark gesunken

Für die Kundenfrequenz und -bindung ist das Ergänzungssortiment erkennbar relevant. Dabei ist die Nachfrage nach diesen Produkten laut Umfrage in den vergangenen zwei Jahren für einen Großteil der Befragten weitgehend unverändert geblieben (37 Prozent). Nur zwei Prozent gaben an, dass die Nachfrage stark gestiegen sei. Bei 15 Prozent der Befragten ist die Nachfrage stark gesunken, bei 31 Prozent ist sie in den vergangenen zwei Jahren leicht gesunken.