ADHS bei Erwachsenen: Modediagnose oder oft unterschätzt?

ADS und ADHS gehören zur Gruppe der Verhaltensstörungen und emotionalen Störungen. Der Beginn ist typischerweise in Kindheit und Jugend. Etwa die Hälfte der Patienten sind auch noch als Erwachsene von der Erkrankung betroffen [2]. So liegt die Prävalenz im Kindes- und Jugendalter bei etwa 5% und im Erwachsenenalter bei etwa 2,5%. Die Symptomatik in der Kindheit und im Erwachsenenalter ist jedoch unterschiedlich ausgeprägt.