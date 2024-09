Wie künstliche Intelligenz die Biopharmazie beflügelt

„Vor ein paar Jahren war KI in der Pharmaindustrie noch ein Schimpfwort, aber jetzt geht der Trend eindeutig in die entgegengesetzte Richtung. Für Biotech-Startups wird es immer schwieriger, Geld zu beschaffen, wenn sie KI nicht in ihrem Geschäftsplan berücksichtigen“, so der Hauptautor des Beitrags, Trey Ideker, Professor am Fachbereich Medizin der UC San Diego School of Medicine und außerordentlicher Professor für Bioingenieurwesen und Informatik.

Wie die Einbindung von KI in die Biopharmaforschung konkret aussehen kann, zeigt eine aktuelle Kooperation des US-Pharmakonzerns Eli Lilly mit Genetic Leap. Dabei handelt es sich um ein in New York ansässiges und auf KI basierendes Techbio-Unternehmen, das Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der genetischen RNA-Medizin entwickelt. In der Forschungszusammenarbeit soll die KI-Plattform von Genetic Leap genutzt werden, um Oligonukleotid-Medikamente gegen von Lilly ausgewählte Targets zu entwickeln.